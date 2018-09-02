Армен Джигарханян выгнал родителей экс-супруги из театра



Известный режиссер не хочет слышать о бывшей жене. Армен Джигарханян уволил родственников Виталины Цымбалюк-Романовской. Ранее она сама занимала должность директора театра, но из-за скандала покинула пост.

В прошлом году Армен Джигарханян развелся с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пианистке не пришлось делить имущество из-за расставания с мэтром отечественного кинематографа – ей достались квартиры, в том числе и новая, которую они с любовью обустраивали в надежде на продолжение счастливой совместной жизни. Но вот постоянного заработка Виталина лишилась – раньше она занимала должность директора театра имени Армена Джигарханяна, а после скандала покинула пост. Там же работали и родители Цымбалюк-Романовской. Но художественный руководитель лишил их места.

«Всех выгнал, причем публично», – рассказал Джигарханян.

Также режиссер обвиняет Виталину в воровстве. Он считает, что она незаконно присвоила деньги. Как и полгода назад, сейчас он считает ее непорядочной. «Жизнь моя странная. Эта моя жена фашиствующая, причем - мне стыдно говорить, но говорю опять — воровка. Самая элементарная воровка. Дальше даже не знаю, что рассказывать», – признается Армен Борисович.

Когда Джигарханян разводился с первой женой Татьяной Власовой, то поделил квартиру на Староконюшенном переулке. Но после скандала с Виталиной он изменил свое решение и подарил свою часть жилья. Однако сейчас он вернулся в свой старый дом.

Раньше Цымбалюк-Романовская говорила о том, что она пристально следила за состоянием здоровья Народного артиста – регулярно приносила ему таблетки, возила к лучшим врачам на осмотры. Даже после развода ей была небезразлична судьба бывшего мужа – она чувствовала свою ответственность перед ним. Но найти точки соприкосновения с ним ей не удалось. Даже когда они жили на разных этажах в одном подъезде, Цымбалюк-Романовская не посчитала нужным проведать Армена Борисовича. Но, как уверяют журналисты «Московского комсомольца», Джигарханян сейчас выглядит бодрым и подтянутым.

«Ну, может быть, немножко легче стало. Сплю нормально. Со мной постоянно находится медсестра Людмила. Она хорошая. Она — хозяйка», – рассказал режиссер.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







