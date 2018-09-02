Врачи озвучили причину смерти Кобзона



Иосиф Кобзон пятнадцать лет лечился он рака, причиной смерти было прогрессирование болезни, поведал РИА Новости бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ, где лечился Кобзон, Михаил Давыдов.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни.

"Прогрессирование болезни, которой он болел 15 лет. У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", — сказал Давыдов.

Он добавил, что в Германии Кобзон сделал операцию, после чего приехал лечиться в Россию. Многие годы он проходил химиотерапию. "Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли",- отметил Давыдов.



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