Какие богатства оставил Иосиф Кобзон



Известный исполнитель последние дни жизни находился в московской больнице. Он умер утром 30 августа.

Иосиф Кобзон, который скончался сегодня утром в возрасте 80 лет, оставил своим детям и внукам внушительное наследство, сообщает Super.ru. Так, у него было множество недвижимости. Отметим, что у Иосифа Кобзона большая семья: вдова Нинель, двое детей и десять внуков.

В подмосковном посёлке Баковка певцу принадлежит 2 гектара земли. На этом участке находится шесть построек: жилые дома — 413 кв.м, 548 кв.м, 262 кв.м, гостевой дом — 568 кв.м, дом охраны — 417 кв.м, хозблок — 191 кв.м. Примерная стоимость всей "резиденции" — порядка 400 000 000 рублей.

Кроме того, всенародно любимый артист был владельцем квартиры в элитном доме в центре Москвы. Это двухэтажный пентхаус на Новом Арбате, площадь которого составляет 671 кв.м. Стоимость жилья — порядка 500 000 000 млн рублей.

Кроме того, родственники артиста могут получить в наследство его машину — Иосиф Давыдович передвигался на Mercedes Maybach стоимостью более 10 000 000 рублей.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни жизни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. С начала августа он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому, из которой так и не вышел.



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