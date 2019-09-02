Знаменитая ведущая рассказала о романе с бывшим мужем Волочковой



Ведущая программы «Утро России» Елена Николаева признала свой роман с Игорем Вдовиным. Она отметила, что знакома с бывшим супругом Анастасии Волочковой уже два года. Николаева поделилась впечатлениями от первой встречи с будущим избранником.

«Когда я увидела, как он шел через мост к штабу спикеров на лесной поляне, в моей жизни уже что-то изменилось. Хотя тогда мы перекинулись буквально парой предложений», — утверждает ведущая.

По словам Николаевой, Вдовин ничего не знал о ее известности, так как не смотрит телевизор. Ведущая тоже не знала о звездном статусе супруги возлюбленного.

«Конечно, слышала имя балерины Анастасии Волочковой. Но информация о ее личной жизни меня как-то миновала. Может быть, потому, что совсем не увлекаюсь балетом», — рассказала журналистка.

Она добавила, что Вдовин очень многое для нее сделал. Ранее Анастасия Волочкова опубликовала видеообращение, в котором попросила прощения за свои шпагаты. Она призвала подписчиков быть добрее. Бывшая прима Большого театра также отметила, что под ее постами по-прежнему нет возможности оставлять комментарии.

«Давайте прощать друг другу успех, красоту, свободу, правду, смелость. Мои шпагаты мне прощайте, я не перестану вас ими радовать», — цитирует Газета.ru.

Балерина также признала, что ее роман с певцом Николаем Басковым не был фейком. Волочкова тепло отозвалась об их совместном отдыхе на Мальдивах. Она добавила, что никогда в жизни не проводила отдых настолько удачно.

«Провели прекрасную неделю. Мы действительно любили друг друга», — заключила балерина.



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