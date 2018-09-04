Борис Моисеев почувствовал себя плохо на похоронах Иосифа Кобзона



Певцу Борису Моисееву стало плохо на похоронах Иосифа Кобзона, которые проходили на Востряковском кладбище в столице.

Моисеев перенес инсульт, также он страдает от онкологии. Певец приехал на прощание с Иосифом Давыдовичем в зал Чайковского - внутрь его провели под руки помощники.

Однако потом, провожая гроб с телом Кобзона, Моисеев нашел в себе силы идти самостоятельно. Но поездка на похороны оказалась слишком тяжелой дня него: как сообщают наши корреспонденты, его увели до конца похорон, снова поддерживая под руки.



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