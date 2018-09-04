Винокур рассказал, как друзья называли Кобзона



Певец, народный артист СССР, первый заместитель председателя Государственной думы по культуре Иосиф Кобзон откликался на просьбы о помощи как друзей, так и незнакомых ему людей, и не отказывал, рассказал артист и продюсер Владимир Винокур во время гражданской панихиды.

«Я любил Иосифа Давыдовича не только как певца, как выдающегося человека. Мы его звали «скорая помощь», он приходил на помощь всем, и родным, и близким, и друзьям», — сказал артист.

В ходе церемонии прощания он вспомнил, как после аварии, в которую попал Винокур в Германии, Кобзон прилетел и «сделал все возможное», чтобы помочь коллеге.

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