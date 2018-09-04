Ольгу Бузову затравили за снимок без косметики



Ольга Бузова некоторое время отдыхала в Париже, где успела не только посетить местные достопримечательности, но и посетить концерт Бритни Спирс. На время пребывания во Франции певица решила отказаться от косметики, что вызвало волну обсуждения в Сети.

У Ольги Бузовой очень насыщенный график – съемки, концерты, участие в телешоу. Однако иногда 32-летней звезде все же удается найти время, чтобы отдохнуть от работы. Так, несколько дней назад Ольга улетела во Францию, где отлично провела время с подругой, гуляя по французским улочкам.

В Париже Бузова решила отдохнуть и от ярких образов, поэтому надевала удобные кроссовки и футболки, а также совсем не пользовалась косметикой. Неожиданные фотографии телеведущей без макияжа мгновенно вызвали жаркие споры. И хотя многие подписчики пришли к выводу, что природа одарила артистку естественной красотой, другие, наоборот, высказали резкую критику. «Какая же она некрасивая», «Оля, какая ты тут страшненькая», «Ей даже деньги не помогают стать красивее, лицо отекшее», – обсуждали интернет-пользователи.

Впрочем, Ольга не в первый раз сталкивается с подобным негативом, поэтому не видит смысла обращать внимание на злопыхателей. Сейчас она полностью погружена в работу, успевая не только вести реалити «ДОМ-2», гастролировать с концертами, но и искать свою любовь в проекте «Замуж за Бузову». По словам звезды, спустя два года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, она наконец-то готова снова поверить в любовь.

«Я красивая, интересная, молодая девушка, но что случилось, почему это стало проблемой для меня? Я забыла, каково это – быть девочкой. Так и появилась идея. Мне кажется, сейчас произошла какая-то подмена понятий, а телевидение отчасти транслирует то, с чем я не совсем согласна. Мне кажется, что это правильно, когда мужчины ухаживают за девушками, добиваются их расположения, а не наоборот», — делилась Бузова.

Сейчас Ольге предстоит выбрать избранника из 10 претендентов на ее сердце. По словам звезды, для нее это чуть ли не последний шанс встретить мужчину. «Боюсь, если у меня не получится найти любовь на этом проекте, то, наверное, я просто перестану предпринимать какие-то дальнейшие попытки, а оставлю все на волю судьбы. Я открыта к общению, ну а дальше их шаг. Если окажутся не дураками и поймут, за какую девушку могут бороться, то я желаю им удачи», — поделилась телеведущая.



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