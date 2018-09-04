У Марии Максаковой появился могущественный покровитель



Его считают «смотрящим за культурой» в Украине. Предприниматель, коллекционер и меценат Александр Сусленский благоволит Марии Максаковой. И возможно вскоре, благодаря его покровительству, у беглого депутата появится свой собственной оперный театр.

Мария Максакова уже почти два года живет в Украине. В прошлом году певица пережила личную трагедию – 23 марта 2017 года в центре Киева был убит ее третий муж, политик и бизнесмен Денис Вороненков. Полтора года спустя, оперная дива официально одна. Однако у Максаковой есть влиятельный покровитель, который помогает певице осуществлять ее мечты. Так, в программе канала НТВ «Новые русские сенсации» называют имя украинского миллионера Александра Сусленского. Марию Петровну часто видят в компании Александра Семеновича, она обращается к нему на «ты», несмотря на разницу в возрасте, и благодарит «за все, что он для нее сделал». В эфире были показаны кадры закрытого мероприятия, на котором Максакова произносит тост за Сусленского.

«Саша, ты мой большой друг, и может быть, больше других оказал на мою судьбу и ее виражи влияние. Пришел на мой первый концерт в Киеве и сказал: «Ты сопрано. Хочешь петь в Украине? Будешь сопрано?!» Я сказала – хочу, и запела», – сказала Мария Максакова.

В том, что Сусленский готов для Максаковой на многое, уверен теперь уже бывший исполняющий обязанности ректора Киевской Национальной музыкальной академии имени Чайковского Максим Тимошенко. В начале августа его вызвали в Министерство культуры Украины и фактически вынудили подписать заявление об уходе. Тимошенко уверен, что потерял работу он именно из-за Максаковой, которую принял в штат и которой помогал влиться в культурную жизнь Киева. По его словам, Мария Петровна, захотела иметь собственную площадку, Оперный театр и даже присмотрела здание, которое сейчас пока еще является подразделением музыкальной академии.

«Меня предупреждали и насчет Марии Петровны, и насчет Сусленского. Я слышал про проект «Новая опера Марии Максаковой». Есть оперная студия, где студенты сдают экзамены. Там неплохая акустика, уникальное пространство в самом центре города на 720 мест, то есть фактически опера. Это подразделение национальной музыкальной академии. И я никогда не пойду на то, чтобы эта студия имела другой юридический статус. Все понимали, в том числе и Мария Петровна, что я буду против этого, поэтому меня как бы отстранили. Моя ошибка, что я поверил этому человеку», – рассказал Максим Тимошенко.

Тимошенко рассказал корреспондентам НТВ, что привлек Марию Максакову к работе в Национальной академии, рассчитывая, что она ему будет помогать с международными отношениями, привлекать гранты. В свою очередь, по словам Тимошенко, он помогал Максаковой. «Я протянул ей руку помощи. Помогал, чтобы сделать приглашенной солисткой Национальной оперы. Ее туда брать не хотели год. Только после моих разговоров, убеждений и гарантий, данных руководству, она спела». Тимошенко называет Максакову не иначе, как «хорошей актрисой», которая манипулирует людьми ради своих целей: «Она очень хорошая актриса. Представьте, вы встречаетесь, она плачет вот такими слезами, и говорит я сейчас выброшусь из окна, меня так обидели, мне не дают залы!».

Будет ли у Максаковой теперь свой личный Оперный театр – этот вопрос остается открытым. Авторы программы и Максим Тимошенко убеждены, что пока у певицы есть такие покровители как Александр Сусленский, возможно все. Александра Семеновича неофициально называют «смотрящий за культурой в Украине», он, как говорят, «на короткой ноге» с президентом страны и министром культуры. До недавнего времени был советником по культуре при президенте Украины, но после увольнения Тимошенко, Сусленского с должности сняли.

Тем временем, Максакова частый гость украинских тв-шоу, в котором говорит о своем погибшем муже. «Я его так любила, я до сих пор люблю. Конечно, понимаю, что год прошел. Безусловно, наверное, может ко мне возникнуть внимание со стороны противоположного пола. Я как выяснилось такое растение, которое без любви чахнет», – говорит Мария Максакова.



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