С патриархом Кириллом случился казус со стаканом: на помощь пришел сотрудник ФСО

За известными людьми в нашей стране пристально следить самым внимательным образом. Сегодняшние реалии позволяют россиянам даже не выходить из дома, чтобы получать самую последнюю информацию. Огромная роль в этом плане возложена на интернет.

Пока по телевидению выходят многочисленные программы, в которых восхваляется президент России Владимир Путин, по социальным сетям разлетаются различные неординарные ситуации с именитыми людьми. Очередной повод поговорить об этом предоставился после появления в интернете видеозаписи с участием патриарха Кирилла.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем, что состоялся в Стамбуле. Первый предпринял попытку сохранить единство российской и украинской церквей. Однако, судя по результатам, этого добиться не удалось. В частности, патриарх Кирилл после непродолжительной беседы в довольно спешном порядке сел в автомобиль и уехал, отказавшись от обеда с патриархом Варфоломеем.

Казалось бы, что это мероприятие так и уйдет в историю, если бы не один показательный момент. В какой-то момент в зал, где находились патриархи, вошел человек с подносом, на котором находилось несколько стаканов с водой. Патриарх Кирилл предпринял попытку взять один из них, но этот человек, как оказалось позже, сотрудник ФСО, не позволил это сделать. Он дернулся к тянущейся руке патриарха и указал на другой стакан. В свою очередь патриарх Варфоломей отказался от воды.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







