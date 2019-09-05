Актеры МХТ не узнали похудевшего на сто килограмм Семчева



Актеры МХТ имени А. П. Чехова не узнали коллегу Александра Семчева, который еще сильнее похудел после летнего отпуска.

Артист сбросил сто килограммов к своему дню рождения, который был у него в апреле. За лето Семчеву удалось распрощаться с еще несколькими лишними килограммами.

Накануне он пришел на сбор труппы театра. Многие коллеги, как отметил KP.Ru, с трудом узнали партнера по сцене. Артисты были восхищены результатом известного «толстяка» и начали его уверять, что худоба ему к лицу, он прекрасно выглядит.

Еще несколько лет назад Семчев ассоциировался у многих с образом толстяка из рекламы пивных напитков. Вскоре у актера начались серьезные проблемы со здоровьем. Врачи сразу сказали артисту, что если он не сбросит лишнее, то последствия для здоровья будут печальными.

Через год актера было невозможно узнать. Добиться таких результатов, как уверяет актер, ему помог отказ от сладкого и булок. По его словам, он перешел на совсем другое питание — стал есть отварную куриную грудку, овощи и фрукты.

Семчев ранее признался, что несмотря на то, что удалось сбросить лишний вес, появилась другая проблема — обвисшая кожа.



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