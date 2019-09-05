СМИ сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько источников сообщили о возможной беременности светской львицы. Сама телеведущая интересное положение не комментирует. Уже в сентябре звезда должна выйти замуж за Константина Богомолова.

После развода с Максимом Виторганом Ксения Собчак практически не комментирует личную жизнь. При этом слухи о скорых переменах в ее судьбе появляются с завидной регулярностью. Сначала источники сообщили, что телеведущая собирается замуж за режиссера Константина Богомолова. Теперь же в Сети пишут об интересном положении 37-летней звезды.

Впервые информация о том, что известная пара ожидает пополнения, появилась после того, как поклонники заметили округлившийся живот Собчак в документальном фильме «Беслан. День незнаний». В кадре Ксения появилась в черной одежде, которая подчеркнула изменения, произошедшие с ее фигурой. Позднее эту информацию подтвердили инсайдеры.

Напомним, что о романе Ксении и Константина Богомолова заговорили еще в конце прошлого года. Сначала телеведущая игнорировала сообщения журналистов, но позднее все-таки подтвердила скорый развод с Максимом Виторганом. С недавних пор Собчак регулярно выходит в свет вместе с режиссером.

В социальных сетях Богомолов признается избраннице в любви, называя женщиной мечты. В начале августа стало известно, что звездная пара собирается пожениться. Торжественная церемония назначена на 13 сентября. Теперь поклонники считают, что влюбленные решили спешно устроить свадьбу именно из-за беременности телеведущей.

Первую беременность Собчак также не афишировала. В 2016 году она стала реже выходить в свет, и лишь когда живот уже нельзя было скрыть под свободными нарядами, подтвердила скорое материнство. В ноябре сыну телеведущей исполнится три года. Ранее Ксения признавалась, что появление мальчика на свет полностью изменило ее жизнь и мировоззрение.

«Так, наверное, думает каждая мама, но мне кажется, что мой сын гений. Он занимается английским, ходит на плавание, у него много развивающих игрушек. Мне самой очень нравится его кормить, рассказывать ему сказки», — делилась Собчак в программе «Пятница с Региной».

Сейчас Платон часто путешествует вместе с мамой. Иногда Собчак даже публикует трогательные видео с сыном, рассказывая о том, каких успехов ему удалось достичь. У Константина Богомолова есть дочь от брака с Дарьей Мороз, которая уже успела познакомиться и с Ксенией, и с ее наследником.



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