Стало известно, из-за чего Вайкуле и Крутой не разговаривают несколько лет



Стало известно, почему певица Лайма Вайкуле и композитор Игорь Крутой больше не разговаривают. Музыкальный фестиваль в Юрмале рассорил старых друзей.

Крутой и Вайкуле дружими много лет, они стали кумовьями — вместе крестили внучку пианиста Раймонда Паулса. Сейчас между ними общение прекратилось. По мнению латвийской певицы, Крутой обиделся на нее, что она создала собственный фестиваль в Юрмале.

«Игорь злится на меня, что я — предательница. Сделала фестиваль после того, как «Новая волна» ушла. Он несправедливо на меня катит. Он обижается», — рассказала известная певица, ее слова передает «Пятый канал».

Но Игорь Крутой настаивает, что именно в тот момент, когда он захотел вернуть конкурс в Юрмалу, вмешалась Вайкуле. По его словам, певица выбрала для своего фестиваля те же даты, поэтому «Новая волна» осталась в Сочи.

Композитор добавил, что не контактирует с Вайкуле последние несколько лет. Он добавил, что у него нет обиды на артистку, «каждый живет по своей совести».

Напомним, что для сочинского фестиваля построили новую площадку, а фестиваль Лаймы проводят в концертном зале Дзинтари. При этом самый дорогой билет на фестиваль в Юрмале стоит 22 тысячи рублей, а в Сочи — 70 тысяч рублей.

В этом году в Юрмалу приехал Григорий Лепс, Стас Михайлов и многие другие российские музыканты. А в Сочи выступает много молодых талантов, которых поддерживают Валерий Леонтьев, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова.

Ранее сообщалось, что в середине августа Лайма Вайкуле была замечена на фестивале «Рандеву» в Одессе.



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