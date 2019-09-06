Супруг Ирены Понарошку не сдержал эмоции, узнав о разводе



Супруг журналистки Ирены Понарошку Александр Глухов, известный как DJ List, опубликовал в своем аккаунте в Instagram провокационный пост, в котором нелестно отозвался о женщинах и заявил, что его супруга подала на развод.

«Что происходит с нашей страной?! Моя жена объявила о разводе! Это после всего?!» — написал он, добавив, что он разочаровался в женщинах.

Музыкант сопроводил свою публикацию фотографией Понарошку, сделанной в период беременности. Диджей признался, что он «просто был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья!»

Спустя некоторое время Глухов удалил публикацию и опубликовал новый пост, в котором объяснил причину своего поведения.

«Я удалил! Но я так думаю! Я больше не верю в любовь! Больше не верю», — написал 43-летней диджей.

Впрочем, вскоре и этот пост исчез со страницы супруга Понарошку. Однако музыкант посчитал, судя по всему, что погорячился и сделал новое заявление. На этот раз он попросил у всех прощения за «прорыв эмоций».

«Иммерсивный импульс затмил разум! Страсть всегда приводит к страданиям! Мозг только включился (к счастью)!» — признался он.

Напомним, Понарошку и Глухов воспитывают двух сыновей. Первенец появился на свет в марте 2011 года, второй ребенок родился у пары в прошлом году.



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