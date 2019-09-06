Затравленная Толкалина обвиняет россиян в невежестве и узости мышления

06.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Затравленная Толкалина обвиняет россиян в невежестве и узости мышления
Актриса Любовь Толкалина обвинила россиян в невежестве, узости мышления и недостатке образования после их комментариев к посту, посвященному ушедшему из жизни фотографу Петеру Линдбергу.

Ранее артистка опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографию, сделанную легендарным фэшн-фотографром. На кадре запечатлена обнаженная женщина с сигаретой, которая прикрывает интимное место ладонями.

После публикации в социальных сетях началась настоящая травля Толкалиной. Многие подписчики посчитали снимок чересчур откровенным и пошлым. Кроме того, раздались мнения, что 41-летняя звезда призывает всех к курению.

Сама актриса, комментируя обрушившуюся на нее критику, заявила, что она выросла на искусстве Линдберга. Толкалина обвинила своих критиков в пошлости, которую она считает настоящей болезнью современного русского человека.

«Невежество, узость мышления, недостаток образования, внутренняя темнота, отсутствие желания учиться и интересоваться мировым культурным наследием , истовое желание все свести к пошлости я считаю болезнью современного русского человека», — написала бывшая возлюбленная кинорежиссера Егора Кончаловского.

Артистка посоветовала россиянам познакомиться с творчеством покойного фотографа.

Напомним, знаменитый фэшн-фотограф Петер Линдберг скончался в возрасте 74 лет 3 сентября. Что стало причиной смерти, остается неизвестным.

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