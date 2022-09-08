Мишустин прокомментировал финансовое положение государства

Russf Сен 8, 2022 Интересное

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал свои комментарии относительно финансового положения страны. Он назвал несколько факторов, которые, по его мнению, позволяют сохранить стабильность, несмотря на давление, оказываемое в результате введения санкций против России.

Одним из наиболее значительных факторов Мишустин назвал наличие Фонда национального благосостояния. Премьер считает, что фонд является «подушкой безопасности» в финансовой системе России. Также Мишустин отметил важность электронного бюджета и технологических платформ администрирования.

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