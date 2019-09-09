Бритни Спирс кардинально поменяла имидж, чем вызвала споры среди поклонников. Видео

Американская популярная певица Бритни Спирс сменила цвет волос, чем вызвала споры среди поклонников.
Недавно артистка опубликовала у себя в Instagram несколько роликов, на которых продемонстрировала новую прическу и наряды. Большинство подписчиков отметили, что темный цвет волос Бритни очень идет. Другие сочли, что после смены имиджа 37-летняя артистка стала выглядеть моложе.
Однако были и сторонники прежнего образа Спирс, которые призвали ее вернуть светлые пряди.
В марте сообщалось, что поклонники Жанны Агузаровой пришли в шок из-за смены имиджа певицы.
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I really like this song !!!!💄
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