Бритни Спирс кардинально поменяла имидж, чем вызвала споры среди поклонников. Видео

09.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Бритни Спирс кардинально поменяла имидж, чем вызвала споры среди поклонников. ВидеоАмериканская популярная певица Бритни Спирс сменила цвет волос, чем вызвала споры среди поклонников.

Недавно артистка опубликовала у себя в Instagram несколько роликов, на которых продемонстрировала новую прическу и наряды. Большинство подписчиков отметили, что темный цвет волос Бритни очень идет. Другие сочли, что после смены имиджа 37-летняя артистка стала выглядеть моложе.

Однако были и сторонники прежнего образа Спирс, которые призвали ее вернуть светлые пряди.

В марте сообщалось, что поклонники Жанны Агузаровой пришли в шок из-за смены имиджа певицы.

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I really like this song !!!!💄

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 5 Сен 2019 в 6:25 PDT

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