Специалисты сообщили о новой тенденции в сфере телефонного мошенничества

Телефонные мошенники каждый раз придумывают новую схему, по которой они пытаются обмануть доверчивых граждан. На данный момент специалисты сообщают о новой тенденции. Среди россиян появилось достаточное количество граждан, которые не поддаются на уловки мошенников.

Теперь злоумышленники звонят тем, кто не поддался на обман, и ругаются с ними. Впоследствии телефон гражданина используется мошенниками в качестве подменного, и именно с него осуществляется обзвон других жертв. Обманутые россияне потом звонят на этот номер с требованием вернуть деньги. Таким образом, получается, что добропорядочный гражданин, не попавшийся на уловки мошенников, становится объектом массового недовольства.

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