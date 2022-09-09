Специалисты сообщили о новой тенденции в сфере телефонного мошенничества

Russf Сен 9, 2022 Интересное

Телефонные мошенники каждый раз придумывают новую схему, по которой они пытаются обмануть доверчивых граждан. На данный момент специалисты сообщают о новой тенденции. Среди россиян появилось достаточное количество граждан, которые не поддаются на уловки мошенников.

Теперь злоумышленники звонят тем, кто не поддался на обман, и ругаются с ними. Впоследствии телефон гражданина используется мошенниками в качестве подменного, и именно с него осуществляется обзвон других жертв. Обманутые россияне потом звонят на этот номер с требованием вернуть деньги. Таким образом, получается, что добропорядочный гражданин, не попавшийся на уловки мошенников, становится объектом массового недовольства.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.