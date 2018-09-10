Аврил Лавин сообщила о возвращении на сцену

10.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Аврил Лавин сообщила о возвращении на сцену
Аврил Лавин поведала о выходе нового альбома впервые за 5 лет. Сингл "Head Above Water" будет представлен 19 сентября, сообщила певица на своем сайте.

В письме фанатам Лавин призналась, что долгое время чувствовала, что находится на грани жизни и смерти из-за болезни Лайма (клещевого боррелиоза).

"Я провела последние несколько лет дома, сражаясь с болезнью Лайма. Это были худшие годы моей жизни. Годы как физической, так и эмоциональной борьбы. Мне удалось превратить ее в музыку, которой действительно горжусь. Я сочиняла песни в постели и на диване, там же чаще всего их и записывала. Слова, точно передающие мой опыт, лились без усилий. Поистине… поддерживая меня, даря новые цели и смысл существования, моя музыка помогла мне исцелиться и выжить", — пишет Аврил Лавин.

О болезни певицы стало известно в апреле 2015 года.

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