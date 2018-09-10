Ирина Понаровская отказалась от 16 млн рублей



В начале 2000-х Понаровская вдруг ушла с большой сцены и стала вести затворнический образ жизни. А недавно стало известно, что Ирина Понаровская планирует возобновить концертную деятельность, правда, больших туров устраивать не собирается.

Более 30-ти лет Ирина Понаровская радовала публику своим творчеством. Несколько лет назад на пике популярности Ирина Витальевна решила уйти с большой сцены, не попрощавшись со своим зрителем. От том, что стало с некогда популярной певицей, не знали даже ее коллеги по шоу-бизнесу. В окружении певицы говорили, что она выгорела профессионально — устала от насыщенной жизни звезды, ей надоели бесконечные гастроли, спешка и постоянный стресс.

Понаровская переехали из Москвы в Санкт-Петербург, стала больше времени уделять семьи, кардинально поменяла круг общения — сократила общение с людьми, которые имели отношение к сцене. Как оказалось, годы затворничества пошли Понаровской на пользу. «Ирина Витальевна выглядит отдохнувшей и просто светится от счастья! Она рада, что может, наконец-таки, наслаждаться жизнью, не спешить на поезд или на самолет», — делились близкие певицы.

А недавно 65-летняя Понаровская изъявила желание вновь вернуться на сцену. Свое решение Ирина Витальевна объяснила просто: «Я соскучилась по зрителю». Директор Понаровской Лера Тувина подтвердила информацию о том, что легендарная исполнительница вновь возвращается к работе. Первые концерты певицы пройдут уже в ближайшее время.

«Да, Ирина Понаровская восстанавливает гастрольную деятельность. Пока речь идет о частных концертах — это могут быть выступления в клубах, ресторанах, на заказных мероприятиях. О полноценных турах пока речи не идет», — рассказала Тувина.

Директор исполнительницы не скрывает, что возвращению Понаровской в шоу-бизнесе рады. Ирину Витальевну всегда любили не только простые зрители, но и состоятельные лица. Не так давно один из олигархов был готов заплатить двести тысяч евро, лишь бы Понаровская спела на его дне рождения. Однако мечте миллионера не удалось сбыться — Ирина Витальевна принципиально отказала ему в этом. К слову, сейчас, как и раньше, Понаровской готовы платить большие деньги за выступления.

«Ко мне часто обращались с просьбой организовать концерты Ирины Понаровской. Предлагали очень крупные суммы, но Ирина Витальевна отказывалась от предложений. Мы уважаем ее решение. И очень рады ее возвращению», — продолжила Тувина.

Напомним, недавно Ирина Витальевна стала бабушкой во второй раз: единственный сын певицы, художник Энтони Родд, подарил ей внучку, которую нарекли экзотическим именем Шарлотта. Понаровская с удовольствием нянчится с малышкой, не забывая обделять вниманием старшего внука.



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