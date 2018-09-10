Бывший участник «Агаты Кристи» уличил Instagram в «чистке» постов о Захарченко



Экс-участник рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов собирается "разобраться" с Instagram из-за удаления соцсетью ряда постов о погибшем на прошлой неделе главе ДНР Александре Захарченко.

"В день похорон Александра Захарченко <…> мы разместили фотографию в моем аккаунте, где изображены я, моя группа, Александр Владимирович и небольшой фрагмент моей песни "За Донбасс". Ролик через какое-то время был удален и было указано, что пост удален из-за насилия или из-за призыва к совершению насилия. Хотя непонятно, где там призыв к насилию или какой-то намек на него", — цитирует Самойлова РЕН ТВ.

По словам музыканта, он несколько раз предпринимал попытки загрузить фотографию с Захарченко, однако эти посты каждый раз удалялись.

"Потом мы разместили ролик об удалении с хэштегом "героев не стереть", но и его удалили очень быстро", — рассказал он.

Самойлов отметил, что в настоящий момент его юристы разбираются с ситуацией и посетовал на то, что Instagram удаляет его посты, не трогая при этом провокационные ролики украинских националистов.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти республики признали произошедшее терактом и задержали несколько человек, назвавших теракт диверсией Киева. На Украине, в свою очередь, обвинения в причастности ко взрыву отвергают. Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.



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