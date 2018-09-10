Степаненко решила отказаться от совместно нажитого с Петросяном имущества



Елена Степаненко в рамках бракоразводного процесса с Евгением Петросяном решила отказаться принимать на ответственное хранение все совместно нажитое с артистом имущество. Об этом сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

"Елена Степаненко в рамках судебного процесса отказалась принимать на ответственное хранение все движимое имущество и культурные ценности: картины, статуэтки, книги и фильмы", — отметил защитник. Он добавил, что решение об аресте имущества пары было передано представителям Степаненко. Жорин добавил, что сторона Степаненко сама запросила арестовать имущество пары, однако затем сама же и отказалась исполнять соответствующее решение суда.

Более того, по мнению адвоката, артистка передумала разводиться с Петросяном и намеренно затягивает бракоразводный процесс. Таким образом, по его словам, она пытается либо заставить Петросяна отказаться от развода, либо согласиться на ее имущественные требования.

Напомним, пара прожила в браке более 30 лет. Первый иск о разводе подала Елена Степаненко, потребовав от Петросяна 80% имущества. Артист подал ответный иск, в котором попросил поделить имущество поровну.

Заседания проходят в закрытом режиме.



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