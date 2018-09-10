Рэпер Face считает РФ неизлечимой страной

10.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Рэпер Face считает РФ неизлечимой страной
Российский хип-хоп-исполнитель Иван Дремин, который также известен под псевдонимом Face, объяснил появление своего политизированного альбома «Пути неисповедимы» в интервью русской службе «Би-би-си», размещенном на видеохостинге YouTube.

Рэпер подчеркнул, что своим релизом, а также новым обликом объявил войну «гнилому мозгу молодежи». «Неизлечима эта страна, к сожалению. Всего лишь хочу дать людям высказаться, потому что это максимум того, что я мог бы сделать, и, скорее всего, максимум того, что мог бы сделать каждый», — объяснил Дремин.

По словам хип-хоп-исполнителя, воевать с государством он не намерен, поскольку «это довольно-таки бесполезное занятие».

2 сентября Face выпустил альбом «Пути неисповедимы», в котором раскритиковал коррупцию, РПЦ и бюрократию. Музыкант, в частности, объявил себя врагом государства и сравнил Россию с зоной. Днем ранее Дремин опубликовал видео, в котором сбрил себе волосы, надел балаклаву и взял в руки автомат.

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