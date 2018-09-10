Самойлова прокомментировала свои слова об эмиграции в Европу



Ранее представители певицы сообщили, что её заявление о переезде связано со здоровьем.

Участница "Евровидения" Юлия Самойлова дала понять, что не собирается уезжать из России, а слова об эмиграции принадлежат вовсе не ей.

— Я готова эмигрировать из России в Европу — это слова одной отважной матери, чей ребёнок тоже прикован к инвалидному креслу. В последнее время получаю всё больше таких писем. И корень проблемы не в России, а в материнской любви. В нашей стране невозможно получить необходимые лекарства, — заявила Самойлова.

Она также отметила, что людям с особенностями здоровья "без веры в себя и своих близких попросту никуда".

— Без лишних слов, нужна помощь маленькой крошке, — отметила она.

Ранее певица опубликовала пост в соцсетях, где заявила, что собирается мигрировать в Европу. В соцсетях сразу стали обсуждать такой поступок и гадать — куда же соберётся Юля и почему. Через некоторое время её представители сообщили, что это связано с вопросами здоровья.



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