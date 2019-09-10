Шнуров прокомментировал выступление пьяного Билана в Самаре



Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров оценил выступление певца Димы Билана в Самаре, появившегося на сцене в нетрезвом виде. Свое мнение Шнуров выразил в Instagram.

Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре. Он призвал Билана не переживать по поводу своего поведения во время концерта. По его мнению, жителям Самары повезло увидеть Билана, который «в зюзю пьяный вертит тазом».

Он также уточнил, что благодаря такому Билан попал в новости, а если бы концерт прошел как обычно, то журналисты о нем ничего бы не написали.

«Да и так ты, Дима, в топе «Яндекса», что хорошо», — добавил лидер «Ленинграда».

Странное поведение певца Димы Билана на концерте в Самаре может быть объяснено обычным опьянением, заявил актер, режиссер и певец Никита Джигурда. Джигурда напомнил, что многие артисты и поп-звезды зачастую устают во время гастролей и ищут определенные способы расслабиться. По его словам, не исключено, что Билан принял «допинг». Актер добавил, что и сам иногда выходил на сцены в состоянии опьянения, однако не выходил из роли и его зрители оставались довольны. Он предположил, что Билан мог выпить с администрацией города до начала концерта, но не рассчитал свои силы, так как уже был изрядно уставшим.

Известный российский певец Дима Билан удивил своих поклонников во время выступления на Дне города в Самаре: очевидцы утверждают, что исполнитель вел себя не совсем адекватно, слонялся по сцене и не попадал в ноты собственных композиций. Концертный директор артиста Дмитрий Бушуев прокомментировал инцидент.

Ранее в Сети появилась петиция, в которой недовольные выступлением Билана жители Самары требуют от властей города принести извинения за «неадекватного» Билана.

«Человек был явно под воздействием алкоголя либо наркотических средств. Билан опозорил наш город», — говорится в открытом обращении.

Дмитрий Бушуев отреагировал на слухи о неадекватном поведении певца на концерте в Самаре. Он напомнил: все знают, что этот артист поет вживую и обладает отличными вокальными данными.

«Никаких проблем в Самаре не было. Даже писали, что у него чуть ли не кровь пошла из носа. Если бы такое случилось, то в Сети всплыло бы видео. Так что не нужно собирать всякую желтуху», — сказал Бушуев в комментарии Nation News.

Он добавил, что в ближайшее время Билан выступает в Кремле на мероприятии, приуроченном ко Дню предпринимателя, и у артиста «ничего не отменяется».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить Билана на содержание в его организме наркотических веществ. Парламентарий заявил, что наркотики и российская сцена являются несовместимыми вещами.

Позже Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.

«Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни», — сообщил Билан.

Певец отметил, что причиной инцидента, видимо, стало «отсутствие алкоголя» в его жизни. Исполнитель не рассчитал, что сыграло с ним «жуткую шутку».



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