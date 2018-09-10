Валерий Леонтьев поведал о своей болезни

10.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Валерий Леонтьев поведал о своей болезни
Медики обьявили диагноз Валерию Леонтьеву. Об этом он сообщил в своем Instagram. Из-за этого певец не сможет выступить на фестивале "Новая волна в Сочи".

Медики категорически запретили Леонтьеву выступать, сообщает РИА Новости.

"Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом", — написал Валерий Леонтьев на своей страничке в Instagram.

Жаль огорчать вас, обратился певец к своим поклонникам. Он надеется, что сможет встать на ноги к концерту закрытия фестиваля. Семнадцатый конкурс молодых исполнителей "Новая волна" (New Wave) проходит в Сочи с 4 по 9 сентября 2018 года. До 2014 года конкурс проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года переехал в Сочи.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Валерий Леонтьев поведал о своей болезни"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
66, за 0,205