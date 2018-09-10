Голикова объявила о том, что пенсионеры в России живут хорошо

Нынешние возмущения пенсионеров, в том числе и будущих, связаны с планами властей кардинально поменять пенсионную систему. В первую очередь речь идет о пенсионной реформе, которая предполагает увеличение возраста выхода на пенсию.

Время от времени в информационном пространстве появляются комментарии чиновников и политиков по поводу необходимости реформы. Все их комментарии сводятся к тому, что если сейчас не начать повышение пенсионного возраста, то в конечном итоге под угрозой окажется стабильность экономической системы целой страны.

С невероятно резонансным комментарием недавно выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она объявила о том, что на самом деле пенсионеры в России живут хорошо, а все разговоры о том, что им не хватает денег, появляются искусственным путем и вовсе не отражают реальное положение дел.

Голикова, если опираться на ее свежее и очень смелое заявление, приходит к выводу, что пенсионеров в нашей стране можно отнести к благополучной категории. Более того, как уверяет вице-премьер, дополнительные меры поддержки для них вовсе не нужны. В своем комментарии она посетовала на то, что многие пенсионеры на регулярной основе помогают финансово своим внукам и детям, что, соответственно, отражает их высокий материальный достаток.

Впрочем, соглашаться с позицией Голиковой россияне не спешат. Они поражены той бестактностью, с которой было сделано заявление столь высокопоставленного чиновника. Люди пришли к выводу, что Голикова попросту оторвалась от действительности, особенно учитывая ее заработную плату в порядка 650 тысяч рублей в месяц.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







