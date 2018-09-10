Влад Соколовский впервые дал комментарии о расставании с Ритой Дакотой



Выпускники "Фабрики звёзд — 7" Рита Дакота и Влад Соколовский поженились 3 года назад, а в августе певица сообщила о разводе. Оказалось, что муж изменял ей на протяжении всех отношений с десятками разных девушек, со многими из которых она знакома.

После новости о разводе Рита активно делилась своими переживаниями в Instagram, а вот Соколовскому сказать было нечего. 6 сентября музыкант впервые прокомментировал развод: Соколовский намекнул, что неприятности позади и он готов к чему-то новому.

"Даже после самой тёмной ночи всегда наступает рассвет. Началась осень, и пришло время по‑настоящему учиться", — поделился Влад. На фото он встречает рассвет в Москве.

Сама Дакота утверждала, что, несмотря на всё пережитое, не испытывает ненависти к бывшему мужу. Она даже благодарна ему за прекрасную дочь и за то время, что они были вместе. "Я была счастлива практически каждый день жизни рядом с Владом. У меня была семья, у меня была любовь, и это прекрасно", — заявила она в ролике, выложенном на её YouTube-канале.

Впрочем, позже она так оценила своё отношение к мужу.

"Иногда случаются такие дни, когда я ненавижу его так сильно, что в красках представляю, как он летит с огромного небоскрёба вниз, а потом из его расколовшегося черепа мозг вытекает на асфальт (простите). А я стою и зловещим голосом хохочу, как Сатана. Потом мне, правда, становится жутко стыдно за это, и я делаю "тьфу, тьфу, тьфу", посылая ему лучи здоровья и долголетия, но мысленно я уже сто раз сбивала его КамАЗом", — говорила Рита.



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