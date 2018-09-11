Любовница Николая Караченцова принесла извинения перед его супругой



Любимые женщины великого актера встретились на программе «Эксклюзив», чтобы разобраться лицом к лицу. Но им так не удалось примириться друг с другом. У Людмилы Поргиной было немало вопросов к предполагаемой любовнице ее мужа.

Несколько месяцев назад балерина Елена Дмитриева рассказала о своем тайном романе с Николаем Караченцовым, который длился 23 года. Тогда эта новость стала шоком для Людмилы Поргиной, которая уже 12 лет борется за жизнь мужа. Елена Дмитриева специально прилетела из Парижа, чтобы извиниться перед женой великого артиста.

Балерина утверждает, что все время, пока длился их роман, верила словам Караченцова, который говорил, что скоро разведется.

«Меня не устраивала роль тайной возлюбленной. Мы думали о будущем, был даже разговор о том, чтобы родить ребенка, Николай хотел девочку. Караченцов просто просил подождать, пока он поговорит с женой о разводе. Я беру журнал, где написано, как у него с женой все замечательно и говорю: «Коля, а что происходит? Ты мне одно говоришь, а на самом деле у вас все хорошо». Он ответил: «Ну, ты понимаешь, это же все для журналов, это все неправда». Спустя много лет я поняла, что он просто ничего не хотел менять в своей жизни и морочил мне голову», – заявила Дмитриева.

Балерина призналась, что вышла замуж и переехала в Париж специально, чтобы забыть их связь, в браке даже родилась дочка, но отношения с Караченцовым на этом не закончились. «Мы снова начали встречаться, когда я разошлась с мужем, - вспоминает Елена. - Но это уже были дружеские встречи. До его аварии уже года три близких отношений не было. Я не разочаровалась и не перестала его любить. Я просто перестала его ждать».

Елена Дмитриева на съемках программы несколько раз попросила прощения у жены Караченцова Людмилы Поргиной. Но та категорически не принимала извинения и отрицала саму возможность их отношений.

«Коля вас не знает, он говорит, что вы сумасшедшая! – восклицала Поргина. - Когда он прочитал о вас, он потом упал в обморок на прогулке, мне пришлось вызывать реанимацию в Израиле. Если бы он умер, вы были бы виноваты!»

Жена актера обвинила Дмитриеву во лжи и попросила ответить на вопросы о том, сколько шрамов на теле ее мужа, с какой стороны родинка на бедре и как он любит спать? Не услышав ответ, Людмила резюмировала: «Значит, ты не ласкала и не целовала это тело».



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