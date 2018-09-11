В регионах массово начали отменять выступления Ольги Бузовой

11.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В регионах массово начали отменять выступления Ольги Бузовой
Фанаты взволнованы, что некоторые выступления Ольги Бузовой снова переносятся. По инсайдерской информации, в ряде городов залы не могут продать почти все билеты.

Весной этого года в некоторых городах России были отменены концерты Ольги Бузовой. В Пензе и Тамбове выступления певицы перенесли с мая на сентябрь. Однако в Сети появилась информация, что шоу певицы не состоятся. Как сообщили инсайдеры, Ольгу все же не стоит ждать с концертами в Пензе, Тамбове Ульяновске и Балаково Саратовской области.

При детальном изучении ситуации, можно увидеть, что не все билеты в Киноконцертный зал города Пензы проданы. На сайте афиши уже обозначено: шоу Ольги перенесут с 29 сентября.

«Продажа билетов приостановлена. Никакой информации о точной отмене концерта пока нет. Если вас не устраивает дата, можно сдать билет, вам вернут полную стоимость», — сообщили «СтарХиту» в кассе Киноконцертного зала.

В Тамбове ситуация обстоит также. В ЛДС «Кристалл», где планируется концерт Ольги Бузовой, еще не продали 137 билетов, хотя мероприятие намечено на 28 сентября. Однако в кассе пока не говорят о том, что выступление не состоится.

Многие считают, что концерты отменяются из-за пустых залов, однако периодически график выступлений Ольги немного изменяется из-за чрезвычайных ситуаций. Периодически звезда жалуется на неважное самочувствие, поэтому ее концертный директор старается изменить расписание. Однако пока что никакого переноса грандиозного концерта 18 ноября в московском Crocus City Hall не планируется.

«Я с огромной радостью и гордостью хочу вам наконец-то сообщить, что я так долго и тщательно готовила для вас последние полгода! А именно свое первое масштабное шоу #ПринимайМеня в поддержку моего нового альбома, который скоро выйдет. Шоу я представлю 18 ноября в Москве, в одном из самых престижных залов нашей страны «Крокус Сити Холл»! Меня трясет от волнения и переизбытка эмоций! Я так волнуюсь, потому что для меня это большое и знаковое событие! Я очень хочу, чтобы вы все в этот день были рядом со мной, ведь я творю сейчас только ради вас. Вы мой свет! Вы моя поддержка и опора!» — делилась Ольга эмоциями, анонсируя концерт.

Пока что внимание поклонников Бузовой сосредоточено на новом шоу с ее участием. В проекте «Замуж за Бузову» Ольга ищет человека, с которым наконец-то почувствует себя счастливой.

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