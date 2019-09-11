Вдова Кобзона сообщила, кто обеспечил ей состоятельную жизнь



Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нинель Дризина рассказала, кто позаботился о дорогих похоронах певца и обеспечил ей состоятельную жизнь.

Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Вдова артиста сейчас ведет активную светскую жизнь, занимается благотворительностью и устраивает выставки.

Дризина стала третьей женой Кобзона, в браке у супругов родились двое детей. Артист отмечал, что сделал Дризиной легкомысленное предложение и женился по настоянию матери. В браке супруги прожили 47 лет. Кобзон рассказывал, что ему удалось достигнуть успеха, только благодаря поддержке жены.

Вдова певца сообщила, что Кобзон заботился о ней даже когда находился при смерти. Он заранее организовал «космически дорогие» похороны и оплатил их проведение. Кроме того, артист продумал завещание так, что избежать конфликтов между наследниками, сообщает «Царьград».

Дризина активно участвует в работе благотворительного фонда, который основал ее муж. Недавно прошла выставка в Музее Василия Тропинина, где Дризина продемонстрировала безделушки, подаренные мужем или купленные в поездках.

Ранее журналисты украинского издания выяснили, какое наследство Кобзон оставил своей семье после смерти. По приведенным данным, Кобзон был обладателем участка земли с тремя домами в поселке Баковка, который находится в Московской области. Также певцу принадлежали четыре земельных участка и двухэтажный пентхаус, расположенный на Новом Арбате.



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