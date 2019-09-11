Стала известна самая провальная картина в истории современного кинематографа

11.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стала известна самая провальная картина в истории современного кинематографа
Американские кинематографисты назвали самую провальную картину в истории современного кинематографа. По их мнению, ею стал приключенческий боевик студии Disney «Джон Картер», снятый в 2012 году.

Фильм был снят режиссером Эндрю Стэнтоном. В нем речь идет об американском военном Джоне Картере, сражающемся за свободу народов Марса. Его производство обошлось создателям в 363,7 миллиона долларов, однако в прокате он смог собрать лишь 284 миллиона.

Несмотря на все возможные попытки уменьшить убытки, включая вычеты и списания, финансовые потери студии составили более 136,6 миллиона долларов. В итоге, «Джон Картер» был признан самым неудачным проектом за всю историю кино. Ранее таким фильмом считался боевик Ренни Харлина «Остров Головорезов», который при бюджете в 95 миллионов долларов смог собрать лишь десять миллионов, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в августе американский портал Screen Rant опубликовал топ-10 лучших фильмов о Второй мировой войне.

Полной неожиданностью оказался лидер рейтинга. Американские эксперты считают лучшим фильмом о Второй мировой войне советскую картину «Иди и смотри» (1985) режиссера Элема Климова. Второе место досталось японской анимационной драме Исао Такахаты «Могила светлячков» (1988). Тройку лидеров замыкает еще один советский фильм — «Иваново детство» (1962) Андрея Тарковского.

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