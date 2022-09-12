МИД Австрии прокомментировал изменение режима выдачи виз для россиян

Министр иностранных дел Австрии Александер Шаленберг прокомментировал решение, принятое в отношении изменения режима выдачи виз для россиян. Ранее некоторые европейские страны достигли договоренности об отказе от упрощенного режима. МИД Австрии считает, что решение может вступить в силу уже с сегодняшнего дня.

Также Шаленберг высказал свое мнение, что полное прекращение выдачи виз россиянам было бы ошибкой. Министр отметил, что Россия продолжает оставаться важной частью европейской культуры, и, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, важно «не перегибать палку».

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