Дом, где жили Бузова и Тарасов, решили продать за 250 млн рублей



Дом, в котором жили Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, выставили на продажу за 250 миллионов рублей.

Трехэтажное здание находится в двух минутах от метро «Прокшино», в семи километрах от Калужского шоссе.

«Построили лет 5 назад. Привели в порядок, сняли плитку, переутеплили. Отделали как нравится. Он был в другом состоянии», — рассказал журналистам телеканала «360» представитель футболиста.

Примечательно, что особняк продается без мебели. В здании есть тренажерный зал, правда в нем нет спортивного оборудования, одна из комнат оборудована под личный кабинет футболиста, другая — известна фанатам Бузовой, поскольку певица выходила из нее в прямой эфир в социальных сетях.

По словам риелтора Олега Бендрикова, в первую очередь люди будут оценивать состояние недвижимости, смотреть документы на землю, оценивать ландшафтный дизайн, а уже исходя из этого делать предложение по цене. То, что дом принадлежал известному российскому футболисту, не играет особой роли.

Журналисты обратили внимание, что придомовая территория до сих пор не доделана, где-то под ногами лежат бетонные плиты, где-то брусчатка, в некоторых местах — земля и песок. Из окон видно проезжую часть или заборы соседей.

Эксперты по недвижимости полагают, что дом Бузовой и Тарасова является не самым выгодным предложением на рынке. Примечательно, что риелтор футболиста сразу скидывает за дом 30 млн рублей. Как скоро удастся продать особняк — неизвестно.

Напомним, 32-летний Дмитрий Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019 года по окончании контракта. За «красно-зеленых» он выступал с 2010 года, сообщает «Газета.ru».



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