Канделаки усомнилась в искренности извинений экс-чиновницы, которая оскорбила жителей Тулуна

18.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Канделаки усомнилась в искренности извинений экс-чиновницы, которая оскорбила жителей Тулуна
Телеведущая Тина Канделаки усомнилась в искренности извинений бывшей главы пресс-службы иркутского губернатора Ирины Алашкевич, которая оскорбила жителей Тулуна.

«Симптоматично, что в ее тексте нет ни слова о паталогически надменном и высокомерном отношении к людям, о неумении контролировать себя, о полном отсутствии эмпатии», — написала Канделаки в своем telegram-канале.

По ее словам, Алашкевич свое заявление об увольнении выставляет как широкий жест. Она подчеркнула, что решительно никто не верит в искренность ее раскаяний.

Напомним, в середине августа в Сети появилась аудиозапись, на Алашкевич в оскорбительной форме говорит о жителях затопленного Тулуна. Они пришли на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

«Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты!» — говорится на аудиозаписи.

В начале сентября Владимир Путин заявил, что ждет решения губернатора Иркутской области по поводу увольнения Алашкевич. Президент подчеркнул, что если чиновница оскорбила жителей Тулуна, то «она непорядочный человек».

Напомним, из-за паводка в Иркутской области было затоплено более 100 населенных пунктов, погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Пострадали 39 тысяч человек, сообщает «Газета.ru».

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 2 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Канделаки усомнилась в искренности извинений экс-чиновницы, которая оскорбила жителей Тулуна"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
67, за 0,225