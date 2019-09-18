Ксении Собчак подарили сертификат на роды в качестве свадебного подарка



Ранее пара составила вишлист подарков, которые хотела бы получить на праздник. Список был оставлен на ресепшене Петровского пассажа.

Свадьба известной телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова состоялась 13 сентября. На своё торжество пара получила множество подарков, в том числе и очень неоднозначных.

Так, одним из презентов новобрачным стал сертификат на роды в престижном московском госпитале.

— Пока это самый остроумный подарок. Дорогой Курцер, пока мне не надо. Но обязательно когда-нибудь воспользуюсь. Спасибо большое, — посмеялась ведущая в своих инстаграм-сториз.

Ранее пара составила вишлист подарков, которые хотела бы получить на праздник. Список она оставила на ресепшене Петровского пассажа. В него вошли в основном различные предметы быта для строящегося особняка в Подмосковье. Например, пуфик за два миллиона или софа за 800 тысяч. Были и более бюджетные варианты — ковёр за 400 тысяч или ложка за 75.

Торжество молодожёны провели довольно эпатажно. Они приехали на банкет в катафалке, невеста исполняла эротический танец с монахами-трансвеститами, а протодиакон Андрей Кураев пошутил, что теперь храм, где венчались молодые, возможно, придётся снести.



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