Брэд Питт не захотел бороться за «Оскар»

Американский актер Брэд Питт сообщил, что не хочет бороться за премию «Оскар». Об этом сообщило издание Entertainment Weekly в понедельник, 16 сентября.

«Пристальное внимание к картине мешает чистоте ее восприятия и не дает сосредоточиться на самой ленте», — сказал Питт.

По мнению актера, гонка за «Оскар» — это всегда неизвестность.

20 августа стало известно, что букмейкеры считают наиболее вероятным кандидатом на премию «Оскар» 2020 года за лучшую мужскую роль американского актера Хоакина Феникса.

Далее следует Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству») — 25%, Тэрон Эджертон («Рокетмен») — 23% — и Антонио Бандерас («Боль и слава») — 22%, передает «Газета.ру».



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