Татьяна Навка рассказала, когда супруг Анастасии Заворотнюк вернется в ледовое шоу



Из-за болезни супруги Анастасии Заворотнюк, которая сейчас в крайне тяжелом состоянии находится в одной из столичных клиник, фигурист Петр Чернышев, вынужден был оставить работы в шоу Татьяны Навки. Но, как выяснилось сегодня, скоро он возобновит гастроли.

Пока 48-летнего артиста заменяет Алексей Рогонов. Но уже в конце октября, когда Татьяна Навка представит шоу «Руслан и Людмила» в северной столице, Чернышев, исполняющий одну из главных ролей, будет в строю. «Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях», — заявила Татьяна в беседе с подписчиками.

К слову, в ледовых шоу фигурист принимает участие с начала нулевых. А недавно стало известно, каков его доход с этих проектов. «У Пети с финансами все хорошо. Он прилично зарабатывает, участвуя в спектаклях «Золушка» и «Красавица и Чудовище». Когда шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. Заграничные гонорары Пети более заманчивы», — делились коллеги спортсмена.

Напомним, еще в августе Петра Чернышева можно было увидеть на льду — он был задействован в спектакле Навки по мотивам сказки Шарля Перро, который прошел в Ялте. Тогда Заворотнюк поддержала супруга в личном блоге.

«Завтра в Ялте, прямо на набережной, открывается каток, который проработает до конца сентября и будет радовать крымчан и туристов волшебным ледовым шоу «Золушка». В честь открытия главные роли исполнят Петр Чернышев и Татьяна Навка. А я желаю ребятам гладкого льда и аншлага, зрителям — удовольствия, праздника, положительных эмоций. Петя, мы с Милочкой тебя очень любим и ждем дома!» — писала звезда «Моей прекрасной няни».



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