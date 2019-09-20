Актер Сергей Афанасьев умер после продолжительной болезни

20.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Актер Сергей Афанасьев умер после продолжительной болезни
Союз кинематографистов России сообщил о смерти актера театра и кино Сергея Афанасьева. Ему было 62 года.

В пресс-службе Союза не назвали причину смерти, уточнив лишь, что Афанасьев скончался после продолжительной болезни.

«От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек», — отметили в организации.

За время своей карьеры Афанасьев успел исполнить 87 ролей. Известен по картинам «Земский доктор. Возвращение», «Дипломат», «Час Волкова» и многим другим.

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