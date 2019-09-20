Раскрыта первоначальная любовная линия между героями «Игры престолов»



Персонажи нашумевшего сериала "Игра престолов" Арья Старк и Джон Сноу могли стать возлюбленными по задумке создателя.

Автор первоисточника сериала — саги "Песнь льда и пламени" — Джордж Мартин намеревался сделать ключевых персонажей книги любовниками.

Как выяснила газета The Sun, в набросках романа в 1993 году, разосланном издательствам, Кейтлин Старк с детьми Браном и Арьей просит помощи у главы Ночного дозора Джона. Сноу обязан отослать их обратно, так как в Дозоре могут состоять лишь мужчины, однако он не может так поступить из-за любви к Арье.

Позднее между Браном и Джоном возникает конфликт, в ходе которого Арья "с ужасом поймет, что влюбилась в Джона, который является не только ее сводным братом, но и воином Ночного дозора, поклявшимся в безбрачии".

В набросках романа говорится, что "их страсть будет продолжать мучить Джона и Арью на протяжении всей трилогии, пока тайна истинного происхождения Джона, наконец, не будет раскрыта в последней книге".

Также сообщается, что планировалась сюжетная линия, в которой Тирион Ланнистер тоже испытывает чувства к Арье и становится врагом Джона Сноу.

Известно, что имелись планы не убивать Кейтлин Старк на свадьбе сына Робба, а отправить ее вслед за Браном и Арьей в бегство к Сноу.



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