Микки Рурк требует похоронить его в маленьком украинском селе

20.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Микки Рурк требует похоронить его в маленьком украинском селе
Впрочем, пока у актёра большие планы. В том числе купить дом в Нью-Йорке и сняться в новом фильме.

Голливудский актёр, звезда "Рестлера" Микки Рурк завещал похоронить его в небольшом селе Загорцы Хмельницкой области Украины. Там живёт семья его помощника Дмитрия Корнейчука. Артист признался, что рассказы украинца о родине впечатлили его.

— Я говорил Диме, что, когда умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там, — заявил Рурк в интервью изданию "Сегодня".

Правда, сейчас 67-летняя голливудская звезда о смерти не думает. Рурк рассказал, что планирует закончить сценарий нового фильма, сняться ещё в одной киноленте и приобрести дом в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что Микки Рурк может исполнить роль криминального авторитета в киноленте российского продюсера Стаса Барецкого "Брат-3".

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