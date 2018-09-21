Композитор Владимир Шаинский лишил старшего сына наследства

В конце минувшего года не стало композитора Владимира Шаинского. Недавно стало известно, кому композитор оставил все свое наследство.

26 декабря 2017 года скончался Владимир Шаинский. Советский и российский композитор прожил 92 года. Известно, что больше шести лет он пытался бороться с раком желудка. О своем диагнозе Шаинский узнал в 2011 году. После операции он некоторое время смог жить спокойно, по потом болезнь вернулась. Владимир Яковлевич был женат несколько раз. От второй жены Натальи у него остался сын. Также последняя супруга Светлана подарила ему дочь Анну и сына Вячеслава.

Недавно стало известно, кому Шаинский завещал все свое наследство. Старший сын композитора Иосиф Шаинский приехал в Москву из Израиля и обратился к нотариусу, чтобы получить часть наследства, которая положено ему по закону. Однако 47-летнего мужчину ждало разочарование. Выяснилось, что Владимир Яковлевич все свое имущество оставил только последней супруге.

Иосиф был возмущен таким решением родителя. Он намерен бороться на свою долю наследства. Мужчина уже подал иск, сообщает издание «Московский Комсомолец». Сын артиста хочет оспорить постановление об отказе в совершении нотариальных действий.



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