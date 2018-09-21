Актер Александр Семчев «отбил» девушку у собственного сына

21.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Актер Александр Семчев "отбил" девушку у собственного сынаСын известного актера обвинил его в том, что тот отбил у него девушку. Для убедительности и с намерением разобраться он позвал отца в программу "На самом деле", чтобы пройти проверку на полиграфе.

Как выяснилось, все началось полтора года назад, когда артист узнал, что в Петербурге у него есть сын. Мужчина наладил с ним общение и предложить жить у него в Москве. Тогда же Семчев познакомился и с девушкой своего сына Александра. Именно тогда, по словам актера, он твердо решил быть вместе с ней и увести ее у сына.

"Когда я увидел рядом с сыном эту девушку, то сразу сказал, что это не его типаж. Не по Сеньке шапка. Она была уж слишком шикарной. В итоге я оказался прав. Если уж выбирать между нами, то я больше подхожу Анне", — уверен он. После этого Семчев выставил его из квартиры, так как молодей человек не работал.

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