Актер Александр Семчев «отбил» девушку у собственного сына

Сын известного актера обвинил его в том, что тот отбил у него девушку. Для убедительности и с намерением разобраться он позвал отца в программу "На самом деле", чтобы пройти проверку на полиграфе.

Как выяснилось, все началось полтора года назад, когда артист узнал, что в Петербурге у него есть сын. Мужчина наладил с ним общение и предложить жить у него в Москве. Тогда же Семчев познакомился и с девушкой своего сына Александра. Именно тогда, по словам актера, он твердо решил быть вместе с ней и увести ее у сына.

"Когда я увидел рядом с сыном эту девушку, то сразу сказал, что это не его типаж. Не по Сеньке шапка. Она была уж слишком шикарной. В итоге я оказался прав. Если уж выбирать между нами, то я больше подхожу Анне", — уверен он. После этого Семчев выставил его из квартиры, так как молодей человек не работал.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







