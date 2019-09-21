Заворотнюк ни рубля не заплатила за лечение в клинике



Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по данным СМИ, диагностирован рак мозга, ни копейки не платила за лечение, несмотря на то, что находится в частной клинике.

Как пишет Telegram-канал Baza, услуги по лечению оказываются по полису ОМС, сделать это помогли друзья актрисы.

Сообщается, что Заворотнюк никогда не впадала в кому, а также не находилась на грани жизни и смерти. Кроме того, у нее не было диагностировано никакого паралича. Baza утверждает, что в настоящий момент актриса проходит лучевую терапию.

По данным СМИ, проблемы со здоровьем у Заворотнюк начались после рождения дочери. Она обратилась к специалистам НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, которые обнаружили у нее рак мозга. После этого актриса улетела на лечение в Германию. По мнению руководителя отделения в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Николая Коновалова, актриса выбрала частную клинику из-за условий пребывания.

Доктор подчеркнул, что сравнивать уровень нейрохирургии в этом частном медучреждении и в клинике Бурденко «просто нелепо». Он напомнил, что российский институт по качеству лечения находится на высоких позициях, что подтверждают мировые специалисты.

В СМИ появилась информация, что причиной развития рака у Заворотнюк могли стать стволовые клетки. Известный доктор Александр Мясников заявил, что метод использования этих клеток для омоложения практически не изучен. Врач подчеркнул, что в медицине используют мезенхимальные стволовые клетки — клинические исследования подтвердили их безопасность. Однако некоторые частные клиники подпольно используют эмбриональные стволовые клетки для омоложения пациентов, не рассказывая об опасности, которая таит в себя эта процедура.

Как сообщает «Газета.ru», появилась информация, что Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли.

Родные актрисы хранят молчание, никак не комментируя информацию о ее состоянии здоровья.



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