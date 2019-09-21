Заворотнюк в интервью заявила, что для нее рожденная дочь — настоящий подарок

21.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Заворотнюк в интервью заявила, что для нее рожденная дочь - настоящий подарок
Актриса Анастасия Заворотнюк рассказала о рождении своей младшей дочери Милы.

По ее словам, беременность была волнительным событием, как для актрисы, так и для ее супруга фигуриста Петра Чернышева. Ведь пара была вместе уже десять лет, однако никак не могла завести общего ребенка. Заворотнюк рассказала об этом в интервью Светлане Бондарчук, еще до того, как узнала о страшной болезни, сообщают «Дни24».

«Это был долгожданный подарок», — заявила актриса.

По словам Заворотнюк, во время беременности супруг очень переживал за нее, от стресса он похудел на 7 килограммов.

Заворотнюк рассказала, что взрослые дети очень тепло приняли младшую сестру. Она не ожидала от Майкла и Анны такой реакции. Заворотнюк призналась, что ей показалось, что они рады не меньше самих родителей.

Напомним, летом актриса перестала появляться на публике. Выяснилось, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому, после чего она отправилась на лечение в Германию.

Сообщается, что в настоящий момент Заворотнюк проходит лучевую терапию в одной из частных московских клиник. «Газета.ru» утверждает, что актрису готовят к операции по удалению опухоли.

Ранее нейрохирург Вячеслав Рак рассказал, что главной сложностью при лечении глиобластомы является прорастание опухоли сквозь здоровые ткани головного мозга. Из-за этого медикам не удается ограничить ее размеры. Нейрохирург в интервью KP.Ru подчеркнул, что при лечении глиобластомы редко используется хирургическое вмешательство, в основном применяют химиотерапию и лучевую терапию, сообщают «Известия».

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