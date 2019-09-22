Майли Сайрус бросила девушку, ради которой бросила супруга



Певица Майли Сайрус рассталась со своей девушкой, звездой реалити-шоу и блогером Кейтлин Картер, ради которой бросила мужа — актёра Лиама Хемсворта. Их роман продлился всего месяц. Об этом сообщает People.

— Майли и Кейтлин расстались. Но они по-прежнему друзья. Они были друзьями и поддерживали друг друга, когда обе расстались со своими возлюбленными. Но сейчас они больше не состоят в романтических отношениях, — цитирует издание своего источника.

Напомним, в начале августа Майли Сайрус рассталась с мужем, Лиамом Хемсвортом, австралийским актёром и братом Тора — Криса Хемсворта. В день объявления о расставании пары певицу заметили целующейся с другой девушкой.

Ей оказалась блогер и звезда реалити-шоу Кейтлин Картер, которая ранее также рассталась с возлюбленным — родным братом моделей Кайли и Кендалл Дженнер. Месяц девушки провели вместе в Лос-Анджелесе. Последний раз их видели на публике вместе менее недели назад.



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