По какой причине Заворотнюк скрывала свою беременность



Перед тем, как надолго исчезнуть из публичного пространства, Анастасия Заворотнюк впустила съемочную группу НТВ в свой дом, в который до этого никого никогда не пускала, и впервые показала свою только что родившую дочь Милу.

О том, что 47-летняя Заворотнюк стала мамой, поклонники узнали только спустя четыре месяца после рождения девочки. И даже от самых близких — взрослых сына и дочки — актриса долго скрывала свою беременность.

Анастасия Заворотнюк: «Было очень волнительно, как все сложится: все ли будет хорошо, все ли пройдет удачно. И мне очень не хотелось, чтобы кто-то меня жалел. Потому что я понимала, что все меня будут жалеть, и это на много лет».

Несмотря на плотный рабочий график, рождение третьего ребенка было осознанным выбором актрисы.

Анастасия Заворотнюк: «Просто в какой-то момент стало понятно, что круговорот жизни — он так и будет крутить-крутить, и что-то отбирается изнутри. Выйти из круга востребованности и любимой работы очень сложно. И поэтому это — абсолютно осознанно».

В последние годы на Анастасию свалилось много неприятностей: четыре года назад не стало ее папы, два года назад умер ее брат. И даже сейчас, если в ее жизни и происходит что-то тяжелое, кажется, меньше всего ей хочется, чтобы об этом говорили. Ведь несмотря на всю свою звездность, Анастасия — очень скромный человек: маленькая и хрупкая.

Друг актрисы, журналист НТВ Сергей Майоров снимал фильмы про Анастасию Заворотнюк в 2018 и 2019 годах. По его словам, никаких признаков болезни или плохого самочувствия у актрисы не было.

Сергей Майоров: «У меня есть информация от ее директора Марины Потаповой. Она мне написала: „Не верь, пресса сильно преувеличивает“».



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