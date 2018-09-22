СМИ: Молодой любовник не позволяет Степаненко мирно расстаться с Петросяном



У Елены Степаненко имеется молодой любовник, и именно он не позволяет артистке спокойно развестись с юмористом Евгением Петросяном. К такому выводу пришли журналистка Марина Саид Шах.

Ранее в одном из телешоу адвокат Петросяна обнародовал запись разговора своего клиента и его супруги на тему развода. В ходе разговора Степаненко обронила фразу: "Я не одна". Как удалось выяснить Саид Шах, новым спутником Елены стал артист Театра Петросяна Игорь Христенко. Он является сыном первой любви Степаненко, оперного певца Владлена Христенко, потому артистка не могла удержаться и воспылала чувствами к молодому юмористу.

В результате она стала активно привлекать Христенко к работе, пробивала для него заметные роли в постановках своего супруга, всячески способствовала развитию его карьеры. При этом Христенко имеет очень большое моральное влияние на артистку, и именно он не позволяет Степаненко подписать мирное соглашение с Евгением Петросяном, утверждает журналистка Саид Шах.

Сама Степаненко никак не комментирует свою личную жизнь.



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