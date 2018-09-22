Дмитрий Нагиев признался, что работал с бандитами



В новом выпуске на YouTube-канале Юрия Дудя появился знаменитый актер, любимец миллионов. Дмитрий Нагиев старается не делиться сокровенным, но в этот раз он рассказал о работе в 90-е с бандитами, семье и тяготах напряженного графика.

Актер и ведущий Первого канала Дмитрий Нагиев считается любимцем российских зрителей. На его счету десятки сериалов, фильмов и популярных телешоу. Он начинао карьеру в 90-е годы, хотя первым его образованием было не актерское — Нагиев поступил на факультет автоматики и вычислительной техники Ленинградского электротехнического института. Однако учиться ему не очень нравилось. Он занимался фарцовкой, а за крупные махинации с валютой его задержали правоохранительные органы. Он согласился пойти в армию. Для него эти года стали серьезным испытанием на прочность. Актер заявил, что служил с ребятами из южных регионов России, которые охотно проверили его категорию — мастер спорта по дзюдо. Его били, но не один на один.

«Армия калечит. Я отрубил два года, от звонка до звонка. Я съел за эти годы метров 20 соленой селедки, мороженая картошка. Это убивает человеческий организм», — поделился Нагиев в беседе с журналистом Юрием Дудем.

После армии Нагиев решил поступать на актерский факультет. Во время учебы он познакомился с Ларисой Гузеевой, которая сейчас является его коллегой по Первому каналу. Она тогда была уже мега-звездой после съемок у Эльдара Рязанова в «Жестоком романсе».

«Я был студентом. Я сидел на ступенях, и вот она поднималась, какой-то небесной красоты. Вечером я иду домой по Невскому проспекту к Маяковской. И встречаю ее. «Пошли с нами», — предложила она», — вспоминает Нагиев

Они отправились в «Дом журналиста» в Ленинграде, где был отличный ресторан. Во время вечера оба перебрали с алкоголем. «Лариса тоже это дело всегда любила. Она мне такая говорит: «Смотри, я колготки зацепила». А я ей: «Давай снимем» и срываю посреди ресторана. Меня выкинули из ресторана. Это был всплеск», — рассказал Нагиев, не уточняя об отношениях с Ларисой.

Нагиев работал на радио, а также на дискотеках. Тогда он был одним из востребованных диджеев. С тех времен началось его общение с криминальными авторитетами.

«Не надо забывать, в какое время я рос, не как человека, а как личность. Я работал только у бандитов. Там желание было убивать. Но я не убивал. При мне не стреляли, но из багажника однажды вывалился труп. У меня с этими людьми были теплые, уважительные отношения», — рассказал Дмитрий.

По словам Нагиев, как и многие другие актеры, за хорошую игру и работу он получал разные дорогие подарки от бандитов – часы за 40-50 тысяч долларов. Также его выручили в ситуации, когда у него угнали автомобиль: дали ему деньги на новый.

Дмитрий не отрицает, что всю жизнь много работал и стремился к высокому доходу. Так, однажды он снимался, несмотря на боль в почках.

«У меня в почках пошел камень, вокруг съемочная площадка, я не могу остановить съемку, потому что это объект, выкупленный за большие деньги на двое суток. Я вползал в вагон и рыдал. Я звонил в Петербург доктору: «Пожалуйста, найдите мне кого-то в Москве». Тут я начинаю плакать. Потом он мне говорит, что у него есть гуру, который все придумал, все методики. Я ему позвонил днем, и он помог», — рассказал Нагиев.

Ночь он провел в больнице, с утра накидал вопросы для врача, не забыв уточнить все о питании и режиме. После этого ему пришлось вновь вернуться на съемки.

По словам Нагиева, он рекламировал средство для потенции исключительно из-за того, что ему нужно было заработать в кризис 2014 года. «Но не за горами то время, если у вас есть в загашнике, я не откажусь», — шутит Нагиев.

После того, как шоу «Окна» закрыли, где Дмитрий работал несколько сезонов, раздался неожиданный звонок. Ведущего позвали на Первый канал. В течение нескольких сезонов он ведет шоу «Голос». Он готов выходить в эфир даже в критические моменты. Ему пришлось работать в тот день, когда он узнал о смерти матери.

«Это ужасно. Я прилетел на съемки «Голоса» в 2 часа дня. Потом часовой перерыв, потом опять прогон. И мы выходим на прямой эфир. Я приземлился, мне брат позвонил и сказал: «Дима, все, мама умерла». Я выхожу на прогон вот в этом состоянии. Потом час перерыва – это еще хуже. Тяжелая история. Зрителю все равно, да и не к чему знать, что там у тебя происходит», — отметил Дмитрий.

Актер считал маму мудрым человеком. После ее смерти они с братом стали тесно общаться с папой. Когда ему было 17 лет, мама дала ему важный совет по поводу его отношений с девушкой Олей: «Сначала должно быть хорошо ей, а потом тебе». Несмотря на то, что прошло много лет, Дмитрий старается придерживаться этого правила. О детях он не говорит, лишь упоминает старшего сына Кирилла. «Я сам выбрал такую личную жизнь», — объясняет актер.

Сейчас телеведущий уверен в себе гораздо больше, чем 10-15 лет назад. Дмитрий Нагиев признается, что не так боится остаться без работы. «Я служу на Первом канале и там рассчитывать на то, что продолжишь завтра — бессмысленно. Я не боюсь, что мне турнут, ушло это состояние страха. 15-10 лет назад я переживал. Сейчас я спокоен», — говорит Нагиев.



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