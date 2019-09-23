Николай Фоменко проговорился о рождении пятого ребенка

Николай Фоменко неожиданно проговорился о том, что у него уже пятеро детей. Подробности этого события держатся в секрете, сам шоумен не спешит комментировать информацию. Однако друг актера подтвердил радостную новость.

Николай Фоменко всегда отличался особой скрытностью. С телеведущим чрезвычайно сложно беседовать журналистам, кроме того, он не большой любитель общаться, если речь не идет о его любимых машинах. А уж добиться откровенного признания от участника бит-квартета «Секрет» и вовсе не представляется возможным.

Однако на презентации сборника «Афоризмы и анекдоты», которая на днях прошла в книжном магазине, Фоменко проговорился о пополнении в семье. «Как может быть с любовью? У меня же пятеро детей», — признался шоумэн.

Это заявление удивило поклонников артиста, которые долгое время считали, что у Николая четверо детей, которых родили ему разные жены. Журналисты попытались узнать подробности о переменах в семье музыканта, но он стойко держит оборону и не комментирует заявление.

СМИ удалось дозвониться до коллеги Фоменко, который на условиях анонимности подтвердил информацию о наличии пятого ребенка у шоумена. По слухам, супруга актера Наталья родила еще одного наследника в декабре 2017 года, правда, собеседник не уточнил, мальчик это или девочка.

По официальной информации, Николай был женат четыре раза. Первая супруга Елена Лебедева родила ему дочку Екатерину, которой сейчас 38 лет. В браке с танцовщицей Людмилой Гончарук у него не было детей, а вот от Марии Голубкиной на свет появились дочь Анастасия и сын Иван. Им сейчас 21 год и 16 лет соответственно.

После развода с актрисой Фоменко женился на руководителе пресс-службы Совета Федерации Наталии Кутобаевой. В этом браке у него родился сын Василий, которому сейчас 10 лет.

К слову, Николай Фоменко является не только известным телеведущим, но и музыкантом. Несколько лет назад он вновь примкнул к бит-квартету «Секрет», который был популярен в середине 90-х годов. По слухам, после распада участники коллектива разругались между собой, а Максим Леонидов даже перестал говорить о бывшем товарище, но артистам удалось найти общий язык в середине 2010-х и вновь собраться вместе, после чего они выпустили музыкальную пластинку.

Сейчас Фоменко занят на съемках нового проекта НТВ «Россия рулит», в рамках которого он будет обучать обычных водителей трюка, ранее доступным лишь профессиональным каскадерам.

Поклонники в социальных сетях обрадовались новостям о пополнении в семействе Николая, пожелав здоровья малышу и родителям. Они просят телеведущего делиться небольшими подробностями личной жизни и больше рассказывать о семье.



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