СМИ: опухоль Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной

24.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

СМИ: опухоль Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельнойРанее сообщалось, что актрисе поставлен страшный диагноз: глиобластома, то есть, злокачественная опухоль мозга. Теперь, после наблюдений, медики сделали выводы насчёт болезни.

По словам докторов, которые следили за состоянием актрисы, опухоль Анастасии неоперабельна, пишет телеграм-канал Mash. Врачи пришли к решению о том, что теперь будут поддерживать состояние Заворотнюк только медикаментами.

Сейчас Анастасия находится в одной из московских частных клиник в стабильно тяжёлом состоянии, проходя лечение в терапевтическом отделении. Рядом с ней находится её директор и постоянно навещают мама и дочь. Пётр Чернышёв тоже не отходил от кровати супруги, но был вынужден на время снова вернуться к рабочим обязанностям.

Напомним, что 13 сентября актриса попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. В СМИ сообщили, что ей поставили диагноз — глиобластома, а позже медики подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи прекратили интенсивное лечение и не решались на операцию, однако затем появилась информация об улучшении состояния Заворотнюк.

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